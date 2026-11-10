Автобус с детьми рухнул в 12-метровое ущелье в Индии: есть погибшие и пострадавшие

Автобус с детьми упал с горы в Индии, три человека погибли и десятки пострадали Фото: REUTERS.

В Индии пассажирский автобус, перевозивший паломников с религиозного праздника, рухнул в 12-метровое ущелье. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, еще не менее 40 получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших были дети и младенцы, сообщает Need To Know.

Авария произошла примерно в 30 километрах от города Лакхнау. По предварительным данным полиции, причиной ЧП стала лопнувшая на ходу шина, из-за чего водитель потерял управление на главной автомагистрали. Транспортное средство съехало с дорожного полотна и сорвалось в глубокий овраг, заблокировав пассажиров внутри искореженного салона.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы: более 50 сотрудников полиции, пожарные расчеты, а также две группы Государственных сил реагирования на чрезвычайные ситуации (SDRF). Спасатели вытаскивали пострадавших, включая детей и младенцев, через оконные проемы разбитого автобуса. Все раненые были экстренно госпитализированы в медицинские учреждения.

Комиссар полиции Лакхнау Тарун Гауба лично навестил пострадавших в больнице. Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем выжившим пассажирам.

Напомним, на прошлой неделе в ДТП на юго-востоке Турции погибли девять человек, еще пятеро пострадали. Авария произошла на трассе Ван — Озальп после дождя, когда микроавтобус столкнулся с грузовиком.