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НовостиПолитика10 ноября 2026 7:29

Путин: страны ОДКБ должны усилить взаимодействие на фоне напряженности в мире

Страны ОДКБ накопили значительный опыт взаимодействия, отметил президент РФ
Анна АДАМАЙТЕС
Путин: страны ОДКБ должны усилить взаимодействие на фоне напряженности в мире

Путин: страны ОДКБ должны усилить взаимодействие на фоне напряженности в мире

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Государствам Организации Договора о коллективной безопасности необходимо наращивать координацию действий на фоне напряженной международной обстановки. Об этом 10 ноября, во вторник, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Глава государства также отметил, что участники ОДКБ за время сотрудничества приобрели значительный совместный опыт.

"Вместе с тем очевидно, что с учетом сохраняющейся международной напряженности важно детально наращивать потенциал организации, координацию усилий по решению стоящих перед ней задач" - отметил Владимир Путин, обращение которого на Международном форуме обеспечения коллективной безопасности зачитал вице-премьер Алексей Оверчук.

Ранее KP.RU сообщал, что 11 ноября в Москве пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Владимира Путина. Участники встречи обсудят международные и региональные проблемы, а также меры по совершенствованию системы коллективной безопасности.

Также KP.RU писал, что в сентябре 2026 года в России начались совместные учения сил ОДКБ «Взаимодействие-2026», «Поиск-2026» и «Эшелон-2026». Маневры открыли на полигоне Чебаркульский в Челябинской области.