Частный самолет с шестью пассажирами разбился на Филиппинах

На юге Филиппин потерпел крушение частный самолёт, на борту которого находились шесть иностранных граждан. Фото: Joint Task Force Sulu/XinHua/Global Look Press

На юге Филиппин потерпел крушение частный самолёт, на борту которого находились шесть иностранных граждан. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя службы по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Джомар Калледо, представляющий агентство по чрезвычайным ситуациям в городе Дигос (провинция Давао-дель-Сур), рассказал, что спасательная операция уже развёрнута. Однако, по его словам, специалисты пока не могут установить, есть ли погибшие среди пассажиров и членов экипажа. Официальная причина катастрофы пока не названа.

Ранее в горах Индии потерпел крушение вертолёт, на борту которого находились шесть человек, в том числе пять индуистских паломников. Инцидент произошёл в горном районе Джошимат округа Чамоли (штат Уттаракханд).