Масадыков: Запад рассматривает космос как площадку для размещения оружия. Фото: Robert Michael/ dpa/ Global Look Press

Западные государства все чаще рассматривают космическое пространство как возможную площадку для размещения опасных вооружений. Об этом 10 ноября, во вторник, заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Таалатбек Масадыков.

На Международном форуме обеспечения коллективной безопасности генсек ОДКБ отметил, что для координации и ведения боевых действий в околоземном пространстве Западом создаются космические командования. Он также обратил внимание на использование гражданских космических объектов в военных целях. В частности, их задействуют для наблюдения, разведки, наведения и закрытой связи.

В свою очередь президент Владимир Путин обратил внимание на необходимость укреплять взаимодействие стран организации на фоне сохраняющейся международной напряженности.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США не уведомляли Москву о планах размещения оружия в космосе. По его словам, российская сторона отслеживает происходящее и выступает за заключение международного соглашения, которое предотвратило бы появление ударных средств на орбите.