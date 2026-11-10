Кремль, Россия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Запад не смог ослабить Россию в политическом и экономическом аспектах. Об этом пишет турецкое издание Aydinlik. Отмечается, что план Запада по сокрушению России не удался, хотя страны ЕС очень хотели его осуществить.

«С началом украинского конфликта в 2022 году в западных столицах преобладало такое ожидание: Россия столкнется с одними из самых суровых санкций в истории, ее экономика окажется под давлением, условия жизни ухудшатся, социальное недовольство усилится, и в конечном счете в Москве произойдет политический коллапс. Через четыре с лишним года стало очевидно, что этот план не дал результатов», — говорится в сообщении от источника.

Нужно отметить, что экономика России столкнулась с самыми масштабными ограничениями за все время. Но несмотря на трудности, она выстояла и продолжает развиваться. В Кремле подчеркнули, что санкции никак почти не повлияли на Россиию. А вот страны, которые их ввели, больше страдают от своих же ограничений.