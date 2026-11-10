Российская делегация едет на переговоры в Абу-Даби

Стало известно, что российская делегация выехала на переговоры в Абу-Даби. Фото: REUTERS.

Стало известно, что российская делегация выехала на переговоры в Абу-Даби. Об этом рассказал источник KP.RU, который находится в переговорной группе.

Как сообщает источник, переговоры в Абу-Даби будут направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности в постконфликтный период. Основное внимание уделят предотвращению угроз и укреплению региональной стабильности. Обсуждение коснется украинского урегулирования в рамках создания комплексной архитектуры безопасности.

Отмечается, что сами переговоры пройдут в закрытом режиме. Они должны начаться около 11 часов утра по московскому времени. От российской делегации выступает 11 человек: переговорщики и эксперты в разных областях.