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НовостиПолитика10 ноября 2026 7:47

Российская делегация едет на переговоры в Абу-Даби

Вот-вот начнутся трехсторонние переговоры в Абу-Даби
Людмила МИТРОХИНА
Стало известно, что российская делегация выехала на переговоры в Абу-Даби.

Стало известно, что российская делегация выехала на переговоры в Абу-Даби.

Фото: REUTERS.

Стало известно, что российская делегация выехала на переговоры в Абу-Даби. Об этом рассказал источник KP.RU, который находится в переговорной группе.

Как сообщает источник, переговоры в Абу-Даби будут направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности в постконфликтный период. Основное внимание уделят предотвращению угроз и укреплению региональной стабильности. Обсуждение коснется украинского урегулирования в рамках создания комплексной архитектуры безопасности.

Отмечается, что сами переговоры пройдут в закрытом режиме. Они должны начаться около 11 часов утра по московскому времени. От российской делегации выступает 11 человек: переговорщики и эксперты в разных областях.