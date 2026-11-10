Пенсионеров с Украины обязали вернуть в казну Австрии сотни тысяч евро: беженцы с Незалежной годами обманывали власти

Власти Австрии требуют от украинских беженцев-пенсионеров вернуть часть средств, которые они получили в рамках программы базовой помощи Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Власти Австрии требуют от украинских беженцев вернуть часть средств, которые они получили в рамках программы базовой помощи Grundversorgung. Об этом сообщает издание Kronen Zeitung.

Дело в том, отмечает издание, что беженцы скрыли данные о своих украинских пенсиях. Ход делу дали в сентябре, когда Земельный административный суд Нижней Австрии вынес решение о том, что пенсия является доходом. Так что теперь этот вид поступлений будет учитываться при расчете размера государственной поддержки.

У австрийских чиновников прибавилось работы - они выявляют получателей сразу двух выплат. Если случай выявляется, с украинского беженца-пенсионера требует возврата переплаченных средств. Общий объем таких претензий уже достиг 445 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что пятнадцать тысяч украинцев стали бродягами в Великобритании. Но возвращаться домой все равно не хотят.

Также сообщалось, что Европа окончательно прозрела по поводу наводнивших ее украинцев. Шуму наделало недавнее интервью министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша - поляков, сказал он, возмущает вид граждан Украины, которые ездят на дорогущих авто и отдыхают в отелях-пятизвездниках, да еще получают местные выплаты.