Лавров раскрыл одну из тем переговоров в ОАЭ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: Евгения ГУСЕВА.

На трёхсторонних переговорах в Абу-Даби будут обсуждаться гарантии коллективной безопасности. Об этом во вторник на Международном форуме обеспечения коллективной безопасности сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, данная тема предложена американской стороной и согласована с Москвой. Министр также уточнил, что речь идёт об обеспечении коллективной безопасности в регионе — гарантии должны вступить в силу после того, как будет достигнуто полноценное и всеобъемлющее урегулирование.

Трёхсторонние переговоры в Абу-Даби, намеченные на 10–11 ноября, станут первым прямым контактом сторон в таком формате с февраля этого года. Переговоры начнутся во вторник в 11:50 по местному времени (10:50 мск). Российскую делегацию на встрече возглавит помощник президента Владимир Мединский, украинскую — руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. Соединённые Штаты представляют спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. Пройдут переговоры в закрытом режиме.