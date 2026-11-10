Лавров: в 2021 году Киев при помощи Запада готовил мощное силовое подавление Донбасса. Фото: Bocharov Denis/Globаl Look Press

В 2021 году киевский режим при поддержке Запада готовил мощное силовое подавление Донбасса. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

Сейчас же, добавил российский дипломат, на переговорах в ОАЭ будут обсуждаться гарантии коллективной безопасности.

Ранее Министерство обороны России опубликовало документы, которые подтверждают, что Киев готовил наступательную силовую операцию для установления контроля над территорией Донецкой и Луганской народных республик.

Кроме того, еще в 2018 году российский МИД предупреждал, что Киев намерен устроить вооруженную провокацию на линии соприкосновения. Чтобы, воспользовавшись введенным, в том числе в Донецкой и Луганской областях, режимом военного положения, организовать стремительное наступление на мариупольском направлении с целью захвата находящейся под контролем Донецка территории Приазовья и выхода на границу с Россией.