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НовостиВ мире10 ноября 2026 8:00

МИД России раскрыл жуткие планы Украины и Запада на Донбасс в 2021 году

Лавров: в 2021 году Киев при помощи Запада готовил силовое подавление Донбасса
Анастасия СУТОРМИНА
Лавров: в 2021 году Киев при помощи Запада готовил мощное силовое подавление Донбасса. Фото: Bocharov Denis/Globаl Look Press

Лавров: в 2021 году Киев при помощи Запада готовил мощное силовое подавление Донбасса. Фото: Bocharov Denis/Globаl Look Press

В 2021 году киевский режим при поддержке Запада готовил мощное силовое подавление Донбасса. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

Сейчас же, добавил российский дипломат, на переговорах в ОАЭ будут обсуждаться гарантии коллективной безопасности.

Ранее Министерство обороны России опубликовало документы, которые подтверждают, что Киев готовил наступательную силовую операцию для установления контроля над территорией Донецкой и Луганской народных республик.

Кроме того, еще в 2018 году российский МИД предупреждал, что Киев намерен устроить вооруженную провокацию на линии соприкосновения. Чтобы, воспользовавшись введенным, в том числе в Донецкой и Луганской областях, режимом военного положения, организовать стремительное наступление на мариупольском направлении с целью захвата находящейся под контролем Донецка территории Приазовья и выхода на границу с Россией.