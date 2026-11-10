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НовостиВ мире10 ноября 2026 8:17

ТАСС: россиянин провел в рабстве Мьянмы два года

Россиянин рассказал, что был обманом вывезен за границу
Людмила МИТРОХИНА
ТАСС: россиянин провел в рабстве Мьянмы два года Фото: Michael Runkel/Globаl Look Press

ТАСС: россиянин провел в рабстве Мьянмы два года Фото: Michael Runkel/Globаl Look Press

Россиянин, которого освободили из мошеннического кол-центра в Мьянме, рассказал в интервью корреспонденту ТАСС о двух годах, проведенных в плену. По его словам, он был обманом вывезен через границу Таиланда и Мьянмы.

По словам пострадавшего, он стал жертвой обмана со стороны гражданки Таиланда, которой доверял. Она предложила посмотреть проект дома в Чиангмае, и, будучи архитектором, он согласился. В итоге его похитили и перевезли в Мьянму.

При переправе через реку Мэй неизвестные отобрали у него паспорт и мобильный телефон, лишив связи с внешним миром. Россиянин подчеркнул, что окружающие его люди не понимали английского языка и вообще даже не пытались наладить общение.

Ранее KP.RU рассказал, что освобожденный из Мьянмы россиянин признан жертвой работорговли. Он отправится на родину 12 ноября, а пока он приходит в себя и дает показания.