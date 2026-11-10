В Абу-Даби стартовали переговоры между США, ЕС и Украиной

Делегация Украины провела переговоры в Абу-Даби с Европой и США. Об этом сообщает глава украинской делегации Рустем Умеров в своем Telegram-канале.
«Первая встреча — с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, к которым также присоединятся специальные представители США — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер», — резюмировал представитель украинской делегации.
Он отметил, что участники переговоров сравнили свои позиции и согласуют дальнейшие шаги перед следующим раундом обсуждений. Затем состоится трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины.
Ранее KP.RU рассказал, что на Западе считают, что Европа попытается сорвать переговорный процесс между Россией, Украиной и США. Отмечается, что в ЕС выступают за продолжение конфликта и не хотят обсуждать гарантии безопасности для всех стран.