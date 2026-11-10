В Британии предупредили о планах ЕС по переговорам в Абу-Даби: чего намерена добиться Европа

Аналитик Меркурис допустил попытку ЕС сорвать переговоры в Абу-Даби. Фото: Elisa Schu/dpa/Global Look Press

Евросоюз способен попытаться помешать переговорам по Украине, которые пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября. Такое мнение выразил британский военный аналитик Александр Меркурис на своём YouTube-канале. По его версии, европейцы могут направить в Абу-Даби своих представителей именно с такой целью.

Однако, по оценке аналитика, у Европы козырей даже меньше, чем у украинской стороны, — на это, по его словам, указывал Дональд Трамп.

«Так что вряд ли что-то у них [ЕС - прим. ред.] получится», — отметил Меркурис.

Он также заметил, что ни европейские лидеры, ни Владимир Зеленский не учитывают: при всей громкости их заявлений они остаются второстепенными участниками процесса, и за столом переговоров их присутствия не ждут.

Трёхсторонние переговоры в Абу-Даби возобновляются после девятимесячной паузы — предыдущий раунд в таком формате состоялся в феврале 2026 года. Встреча запланирована на 10–11 ноября. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую — глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. США на переговорах представляют спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. Ранее Reuters со ссылкой на собственные источники сообщал, что спецпосланники Трампа могут посетить Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным после переговоров в Абу-Даби.