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НовостиПолитика10 ноября 2026 8:29

Лавров объяснил, на каких условиях Россия готова выстраивать новую архитектуру безопасности

Лавров: РФ имеет позицию по безопасности Евразии без ущемления интересов стран
Анна АДАМАЙТЕС
Лавров: РФ имеет позицию по безопасности Евразии без ущемления интересов стран

Лавров: РФ имеет позицию по безопасности Евразии без ущемления интересов стран

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Россия выступает за создание единой системы взаимодействия между уже существующими структурами безопасности в Евразии, а не за формирование организации, которая подчиняла бы их себе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Международном форуме обеспечения коллективной безопасности в Москве.

По словам главы МИД, у России есть собственный позиционный документ о том, как должна выглядеть новая архитектура безопасности в Евразии, не ущемляющая интересов ни одной из стран. Лавров подчеркнул, что Москва не предлагает создавать структуру, которая будет подминать под себя действующие организации, в том числе Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Министр отметил, что участникам необходимо собраться вместе, оценить уже имеющиеся субрегиональные объединения и определить, какие связи между ними налажены.

Ранее KP.RU сообщал, что Лавров назвал попытки Евросоюза выстроить собственную систему безопасности направленными против России и Белоруссии. Министр подчеркнул, что Москва и Минск открыты к справедливому и взаимоуважительному диалогу.