Врач предупредил о возможных химических веществах в чайных пакетиках

Врач также посоветовал обращать внимание на содержимое пакетиков чая. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Терапевт Андрей Кондрахин посоветовал внимательнее выбирать чай в пакетиках и по возможности отдавать предпочтение листовому. По его словам, в материале чайных пакетиков могут содержаться дополнительные химические вещества. Об этом пишет «Абзац».

«Тут вопрос в добросовестности компании, которая этот чай упаковывает. Конечно, это нехорошо, лучше листовой заварку делать», – пояснил специалист.

Предпочтение стоит отдавать чаю в отдельных пакетиках, который заваривают в специальной сеточке. При этом Кондрахин подчеркнул, что пакетированный чай не обязательно бывает некачественным. Индивидуальная упаковка помогает защитить заварку от влаги во время хранения.

Врач также посоветовал обращать внимание на содержимое пакетиков и выбирать варианты, в которых можно разглядеть чайные листья.

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