Мирошник: Зеленский узурпировал право проводить выборы Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский узурпировал право принимать решения о проведении или отмене выборов на Украине и фактически действует как военный диктатор. С таким заявлением в интервью изданию «Газета.Ru» выступил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По словам дипломата, в случае организации избирательного процесса действующие украинские власти способны реализовать сценарий масштабных фальсификаций.

«Может ли Зеленский сфальсифицировать выборы? Однозначно да. Для этого у него выстроена вся необходимая система, которая ничего общего с международными избирательными стандартами не имеет», — заявил посол.

Мирошник уточнил, что Москва рассматривает вопрос выборов в контексте международно-правовой легитимности, поскольку отсутствие у главы государства официальных полномочий создает риски последующего оспаривания любых юридических соглашений.

«Россия не настаивает на выборах ради самого факта их проведения. Важно, чтобы они были справедливыми и конкурентными, с участием разных политических сил страны, а не стали фарсом под названием "выборы в концлагере"», — подчеркнул он.

Тем временем, как отметил экс-депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник, среди украинских политиков, которые могут быть допущены сегодня до президентских выборов в случае их организации, отсутствуют кандидаты, выступающие за мирное урегулирование.