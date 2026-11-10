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НовостиПолитика10 ноября 2026 8:46

Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом

Лукашенко встретится с Путиным в Москве 10 ноября
Мария СПИРИДОНОВА
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал в Россию с рабочим визитом. О приезде политика сообщил во вторник Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

Как ранее информировала пресс-служба президента, 10 ноября Лукашенко отправится в Россию в рамках рабочей поездки. В её программе — участие в саммите ОДКБ и переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что Россия и Белоруссия — ближайшие союзники и партнёры, которых объединяют общие культурные и нравственные ценности. Глава военного ведомства подчёркнул, что отношения двух государств основаны не только на официальных соглашениях, но и на общей истории, а особое значение имеет совместная работа по обеспечению безопасности Союзного государства.