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НовостиВ мире10 ноября 2026 7:29

Лукашенко встретится с Путиным 10 ноября в Москве

Лукашенко анонсировал очередную встречу с Владимиром Путиным
Анастасия СУТОРМИНА
Лукашенко встретится с Путиным 10 ноября в Москве. Фото: Roman Naumov/Globаl Look Press

Лукашенко встретится с Путиным 10 ноября в Москве. Фото: Roman Naumov/Globаl Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретится с российским лидером Владимиром Путиным 10 ноября в Москве. Об этом сообщает «Пул первого».

Ранее глава Белоруссии рассказал, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным миссию в Алешках. Он рассказал об участии Беларуси в гуманитарной миссии в Алешках, отметив роль омбудсменов по правам человека от России и Украины Яны Лантратовой и Дмитрия Лубинца. Он призвал расширять гуманитарные коридоры и искать пути деэскалации.

До этого Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин осведомлен о попытках втянуть Минск в конфликт на Украине и стремится предотвратить это.