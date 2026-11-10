Лукашенко встретится с Путиным 10 ноября в Москве. Фото: Roman Naumov/Globаl Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретится с российским лидером Владимиром Путиным 10 ноября в Москве. Об этом сообщает «Пул первого».

Ранее глава Белоруссии рассказал, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным миссию в Алешках. Он рассказал об участии Беларуси в гуманитарной миссии в Алешках, отметив роль омбудсменов по правам человека от России и Украины Яны Лантратовой и Дмитрия Лубинца. Он призвал расширять гуманитарные коридоры и искать пути деэскалации.

До этого Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин осведомлен о попытках втянуть Минск в конфликт на Украине и стремится предотвратить это.