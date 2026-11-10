Умеров: делегация Украины в Абу-Даби имеет мандат на все темы Фото: REUTERS.

Киев получил мандат на обсуждение любых вопросов. Об этом во вторник в Абу-Даби на открытии трёхсторонних переговоров заявил глава украинской делегации, руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

По его словам, соответствующие полномочия делегации дал Владимир Зеленский. Именно наличие полного мандата, подчеркнул Умеров, позволяет украинской делегации поднимать за столом переговоров «все темы».

Он также отметил, что взаимодействие с американской стороной в течение последнего года было весьма плодотворным, особенно в последние два месяца, когда шла подготовка к встрече.

Трёхсторонние переговоры России, Украины и США начались в Абу-Даби 10 ноября и продлятся два дня. Предыдущая встреча в таком формате состоялась в феврале 2026 года в Женеве — нынешний раунд стал первым за девять месяцев. Как сообщалось, дискуссия выходит за рамки исключительно украинского урегулирования: речь пойдёт о формировании новой системы континентальной безопасности после завершения конфликта. При этом встреча пройдёт в закрытом режиме.