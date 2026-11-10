Сутки пробирался сквозь джунгли под обстрелами дронов без еды и воды: как россиянин сбежал от мошенников в Мьянме

Сбежавший от мошенников в Мьянме россиянин сутки шел через джунгли. Фото: Michael Runkel/Globаl Look Press

Россиянин, освобожденный из мошеннического лагеря в Мьянме, рассказал о подробностях своего побега. По его словам, путь к спасению лежал через многокилометровый переход по непроходимым джунглям без воды и еды в условиях непрекращающихся боевых действий. Об этом пишет РИА Новости.

Побегу из охраняемого комплекса предшествовала неделя вооруженных столкновений в регионе. Когда появилась возможность покинуть территорию, группа из множества людей решилась на ночной уход.

«Спустя неделю нам сказали, что есть возможность уйти ночью через джунгли, и мы огромной группой вышли из зданий. У нас не было ни воды, ни еды, а двигаться без остановки под обстрелами дронов в жару было очень тяжело», — поделился с агентством спасенный россиянин.

Сбежавший пленник уточнил, что во время перехода погибли шедшие в колонне граждане Китая. Добравшись до города Мьявади, мужчина смог связаться с посольством РФ.

По его словам, он попал в ловушку через знакомых в Таиланде, которые заманили его под предлогом осмотра строительного объекта. После незаконного пересечения границы у него отобрали документы и гаджеты. Внутри скам-центра находилось множество подпольных компаний, выманивавших деньги у граждан США через криптосхемы и романтические аферы. За отказ выполнять требования — в частности, записывать аудиосообщения для видео — его помещали в местную изоляцию.

Стоит отметить, что в Мьянме, Камбодже и Лаосе действует разветвленная сеть нелегальных кол-центров, куда иностранцев заманивают под видом легального трудоустройства в Таиланде.

Как писал сайт KP.RU, россиянин провел в рабстве в Мьянме два года.