Зритель концерта Филиппа Киркорова KP.RU: Пел из последних сил. Но вживую!

Филипп Киркоров заболел во время гастрольного тура, но продолжил выступать Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Филипп Киркоров заболел во время гастрольного тура. Артист не стал останавливать выступление, а продолжил выступать, исполняя песни вживую, рассказали сайту KP.RU зрители концерта в Тюмени.

"Показалось в начале, что он сильно уставший, потом он сам со сцены сказал, что заболел и поднялась температура, он переоценил свои силы. Но так как мы сидели близко, и сестра моя музыкант, так вот она сказала — Киркоров пел сам, фонограмму не включал. Конечно, мы ждали от Киркорова фееричного шоу, а тут пел из последних сил. Иногда у него просто не хватало сил взять нужную ноту, мы подбадривали все равно аплодисментами", - отметила зрительница концерта Инга Васильевна.

Сам артист уже объяснил, что заболел, просит прощения у слушателей, но обещает продолжить выступления. Очередной концерт ожидается 10 ноября вновь в Тюмени.

Также Киркоров поименно поблагодарил врачей Тюмени - артисту даже даже вызвали медиков скорой помощи. Поп-король отметил, что "вечер стал и настоящим испытанием, и важным уроком".