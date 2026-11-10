Поп-король болел, но пел вживую: что говорят зрители о выступлении Филиппа Киркорова в Тюмени

Филипп Киркоров подхватил вирус в гастрольном туре, перемещаясь из одного аэропорта в другой. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Сейчас многие артисты жалуются на простуду. Лиза Боярская температурит: «Болею вторую неделю. Это какая-то гадость, которая заразила весь театр по очереди...». Филипп Киркоров подхватил вирус в гастрольном туре, перемещаясь из одного аэропорта в другой. Пик болезни застал его в Тюмени, где у Киркорова два концерта подряд 9 и 10 ноября.

На выступление 10 ноября еще можно купить последние билеты (осталось 50 штук в зале)— есть места по 8 тыс. руб. на галерке и по 12 тыс. руб. в первых рядах. Вчера в зале Тюменской филармонии на 1229 мест был аншлаг — люди пришли на концерт Киркорова с цветами и хорошим настроением. Но обычно всегда бодрый и энергичный Филипп удивил публику: часть песен исполнил сидя на стуле, не было энергичных танцев и привычного задора. Но зрители отмечают — пел вживую. Уже появились отклики — якобы зрители требуют вернуть деньги за концерт. Однако как оказалось: блогеры раздувают скандал, случился форс-мажор, и недовольные есть — но их меньше чем благодарных и сочувствующих артисту зрителей. Сайт KP.RU пообщался со зрителями концерта в Тюмени и узнал у адвоката в каких случаях можно вернуть деньги за билеты.

Филипп Киркоров заболел на гастролях Фото: Михаил ФРОЛОВ.

ФИЛИПП КИРКОРОВ ПРИБОЛЕЛ, НО ОЧЕНЬ СТАРАЛСЯ

Зрители в соцсети активно обсуждают событие. Зрительница концерта Инга Васильевна сообщила KP.RU: «Этот концерт должен был пройти летом, но его перенесли на осень. Мы с сестрой на двух человек потратили на билеты почти 28 тыс. руб. Бывали на выступлении и раньше — в 2019 году. Конечно, концерт отличался. Тогда в 2019 году Филипп Киркоров был энергичен очень — танцевал много, говорил с залом. Сейчас показалось в начале, что он сильно уставший, потом он сам со сцены сказал, что заболел и поднялась температура, он переоценил свои силы. Но так как мы сидели близко, и сестра моя музыкант, так вот она сказала — Киркоров пел сам, фонограмму не включал. Он и общался с публикой, старался видно как мог. Шутил, когда удавалось «взять сложную партию». Пил из кружки-термоса. Но видимо, когда сил не было — просто сел на ступеньки, потом стул вроде появился и исчез. Никто его под руки не тащил на сцену — как уже говорят. Ему просто помогали уходить переодеваться — но не потому, что идти не мог, а видимо там много проводов, его просто поддерживали, чтобы не спотыкнулся и не свалился. Танцевал пока не устал. Конечно, мы ждали от Киркорова фееричного шоу в его стиле, а тут пел из последних сил. Иногда у него просто не хватало сил взять нужную ноту, мы подбадривали все равно аплодисментами, кричали «браво» когда был на высоте во всех смыслах… Впечатления останутся надолго — такого мы точно никогда раньше не видели. По-человечески его понять можно. Потому что когда шли на концерт «Скорой» не видели, а когда вышли карета стояла у служебного входа...»

Сам Филипп Бедросович уже объяснил, что заболел — и неожиданно хуже стало на сцене, но врачи ему помогли, поддержали организм и он будет петь 10 ноября: обещает отработать в Тюмени сегодня на 150%.

Киркоров просит прощения и объясняет ситуация в своих соцсетях так: «Тюмень, этот концерт я запомню надолго. Пожалуй, один из самых сложных за всю мою творческую жизнь. Мне пришлось выйти на сцену с высокой температурой. И я не стану скрывать, что каждый номер давался непросто. Возможно, завтра я пожалею о своем решении не отменять концерт сегодня, но я просто не мог поступить иначе. Меня так воспитали, так научили мои родители — лопни, но держи фасон! Сегодня, признаюсь, фасон трещал по швам. Но я принял решение и взял на себя ответственность: выйти к своему зрителю, к людям, которые купили билеты, ждали этой встречи, приехали из разных городов. Понимаю, что сегодня не все было так, как я привык и как вы заслуживаете. И допускаю, что кто-то ушел с этого концерта с чувством разочарования, с обидой или несбывшимися ожиданиями. Мне особенно непросто это осознавать, потому что за все годы на сцене я привык дарить людям праздник, а не объяснять, почему он получился не таким, как задумывался...»

Киркоров поименно поблагодарил врачей Тюмени, кто оказал ему помощь, бригаду «скорой», и вот так извинился: «Этот вечер стал для меня и настоящим испытанием, и важным уроком. Уроком того, что даже при огромном желании порой невозможно победить обстоятельства одной только силой воли. И если сегодня я не смог подарить кому-то те эмоции, за которыми вы пришли — простите меня. Поверьте, мне самому хотелось большего. Но есть вещи, которые сильнее температуры, усталости и любых обстоятельств. Это уважение к своему зрителю. И любовь к сцене, которой я отдал всю жизнь. Тюмень, спасибо за понимание, за поддержку и за то, что в этот непростой вечер многие из вас стали моей настоящей опорой. Сегодня я, возможно, не смог всего, чего хотел. Но я отдал все, что мог...»

Несколько зрителей на эмоциях сообщили, что хотели бы вернуть деньги за билеты. Мы узнали — возможно ли это.

Певец очень благодарен тюменским врачам Фото: Алексей БУЛАТОВ.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Адвокат Валерий Панасюк рассказал KP.RU как вернуть деньги за билет на концерт, когда он состоялся, но не понравился зрителю: «Ситуация пограничная. Когда артист формально условия договора выполнил — он приехал и выступил для зрителей. Но в каждом случае необходимо понимать, что входит в обязанности артиста — продолжительность концерта, количество песен и так далее. К примеру, если концерт не отработан полностью, тогда организатор может решать вопрос в судебном порядке — потребовать возмещения своих убытков. Зритель же может требовать возмещения убытков не от артиста, а от организатора концерта — так как билет приобретается у них. Когда концерт был заявлен продолжительностью час, а шел, к примеру, 30 минут — тогда зритель может от организатора затребовать возмещение убытка. Или если зрителю показалось, что артист поет под фонограмму, то теоретически зритель может затребовать информацию у организаторов, на каких условиях выступает артист. И если условия нарушены, то затребовать убытки. Но если концерт состоялся, тогда судебная перспектива мала...»

Отметим, что Филипп Киркоров (в отличии от многих коллег) даже когда болен, то поет вживую. В тоже время обычно в договорах прописана именно продолжительность концерта, там нет пункта, что артист должен петь «вживую». Часто во время гастрольного чеса звезды эстрады устают, болеют, поэтому некоторые работают «под фанеру». Однако это не касается таких профессионалов как Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Полина Гагарина и некоторых других.

Когда артист отработал концерт, то он выполнил свои обязательства и вернуть деньги не получится. А вот в случае, как было с певицей МакSим, которая однажды в нетрезвом состоянии отработала только 20 минут сольника и ушла со сцены — организаторы вернули деньги, так как мероприятие не было проведено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скандал на концерте: что произошло на выступлении Киркорова в Тюмени

«Они из команды Булановой?»: в сети обсуждают подтанцовку Филиппа Киркорова

40 млн за выступление: Раскрыты гонорары Лепса, Киркорова и других звезд за новогодние концерты