Умер Каллен Дэвис, нефтяной магнат, известный по делу об убийстве в Форт-Уорте

Техасский нефтяной магнат Каллен Дэвис, оправданный по делу об убийстве в результате перестрелки в его особняке в Форт-Уэрте в 1970-х годах, скончался в возрасте 93 лет. Фото: Bettmann / Contributor/gettyimages

Техасский нефтяной магнат Каллен Дэвис, оправданный по делу об убийстве в результате перестрелки в его особняке в Форт-Уэрте в 1970-х годах, скончался в возрасте 93 лет. Об этом со ссылкой на его сына Трея Дэвиса сообщает The New York Post.

Широкую известность в стране Дэвис приобрел после того, как богача оправдали в деле об убийстве в 70-х годах. В августе 1976 года Дэвис и его вторая жена Присцилла Дэвис переживали спорный развод, когда вооруженный человек, одетый в черное и в женском черном парике, смертельно ранил двух человек в особняке: ее дочь Андреа Уилборн, 12 лет, и ее сожителя, 30-летнего Стэна Фарра.

Выжившие в перестрелке опознали Каллена Дэвиса как стрелявшего. Однако опытный адвокат сумел добиться для магната оправдательного приговора. После этого ФБР обвинило Дэвиса в подстрекательстве к убийству, которое в США также карается смертной казнью. Однако он был оправдан и во второй раз.

На основе этой истории в 1995 году был снят художественный фильм «Правосудие по-техасски».

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