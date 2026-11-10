В России сократилось число детей в детдомах

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова Фото: Евгения ГУСЕВА.

За период с июля 2024-го по октябрь 2026 года число детей в стационарных учреждениях для несовершеннолетних сократилось более чем на четверть — на 25,5%. Об этом сообщила уполномоченный при президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова, выступая на форуме «Жить и воспитываться в семье».

По её оценке, такие показатели стали результатом в том числе системных перемен, происходящих на местах. Омбудсмен также привела данные за первое полугодие 2026 года: благодаря работе межведомственных консилиумов по вопросам нахождения детей в учреждениях более тысячи ребят вернулись в свои семьи.

Ранее Львова-Белова рассказала, что президент России Владимир Путин в начале специальной военной операции поручил позаботиться о детях из детдомов Донбасса, которых эвакуировали в целях безопасности.