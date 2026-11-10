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НовостиПолитика10 ноября 2026 9:12

Российская армия освободила Никольское в Сумской области

Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над населенным пунктом в Сумской области
Анна АДАМАЙТЕС
Российская армия освободила Никольское в Сумской области

Российская армия освободила Никольское в Сумской области

Фото: Александр КОЦ.

Российские военнослужащие освободили населенный пункт Никольское в Сумской области. Об этом 10 ноября, во вторник, сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Задачу успешно выполнили подразделения группировки войск «Север». Российские военные также нанесли удары по позициям механизированных и мотопехотных бригад ВСУ, а также подразделений теробороны в районах Сум и Путивля. В Харьковской области поражены силы и техника аналогичных подразделений в районах Рубежного, Веселого, Липцов и Избицкого.

Ранее KP.RU писал, что ВС РФ продолжают теснить ВСУ на Запорожском направлении. В Минобороны передали, что подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны армии Украины и освободили населенный пункт Васильковое Запорожской области. В Минобороны России передали, что военные РФ улучшили свои позиции.