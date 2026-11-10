Сушка на нитке может сделать грибы опасными: биолог назвал причину

Для сушки эксперт рекомендует использовать специальные электроприборы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Лесные грибы могут стать причиной отравления, если собирать их в неподходящую тару, брать испорченные экземпляры или неправильно сушить. Даже крепкие на вид грибы не всегда безопасны. Кандидат биологических наук Александр Смирнов рассказал о главных ошибках при сборе и заготовке грибов. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Традиционная домашняя сушка на нитке превращает продукт в инкубатор для паразитов и плесени. Медленное высушивание при комнатной температуре 20-25 °C во влажной белковой среде создает идеальные условия для вылупления личинок из скрытых яиц», – подчеркнул Смирнов.

Биолог также предостерег от сбора грибов в полиэтиленовые пакеты и закрытые пластиковые ведра. В такой таре нарушается доступ воздуха, из-за чего грибы быстрее портятся. Для сбора лучше использовать жесткие проветриваемые корзины. Не стоит брать и крупные, мягкие или дряблые экземпляры. Внутри уже могут происходить процессы разложения, даже если снаружи гриб выглядит чистым.

Для сушки Смирнов рекомендует использовать специальные электроприборы. По его словам, сначала грибы нужно несколько часов подвяливать при температуре 45-50 градусов, а затем повысить нагрев до 60 градусов. Такой способ помогает равномерно удалить влагу и снизить риск порчи продукта.

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