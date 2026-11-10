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НовостиПолитика10 ноября 2026 9:17

ВС РФ нанесли удар по цехам производства БПЛА

В Минобороны РФ рассказали о новых ударах по производственным мощностям Украины
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ВС РФ нанесли удар по цехам производства БПЛА

ВС РФ нанесли удар по цехам производства БПЛА

Фото: REUTERS.

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации за прошедшие сутки нанесли поражение производственным мощностям и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 10 ноября, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что в результате ударов были поражены цеха, где осуществлялась сборка беспилотников, а также складские помещения, предназначавшиеся для их хранения и последующей отправки в зоны боевых действий.

Кроме того, в Министерстве обороны РФ сообщили, что подразделения российских войск в ходе успешных активных действий освободили населенный пункт Никольское, расположенный в Сумской области.

Днем ранее, 9 ноября, в военном ведомстве сообщили об ударе по заводу под Полтавой, где также собирали дроны для ВСУ.