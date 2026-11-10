Стивен Уиткофф Фото: REUTERS.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил, что Вашингтон и Киев хотят привлечь в переговорный процесс европейские государства. Об этом он написал в своем аккаунте соцсети X.

«Наряду с центральным акцентом на прочный мир, обсуждение касалось того, как развивать существующие европейские институты и соглашения в области безопасности после окончания конфликта на Украине. Участники также признали, что решение проблем безопасности в послеконфликтный период и снижение риска конфликта имеют важное значение. Они обсудили, как обеспечить надежные механизмы управления рисками и предотвращения опасной эскалации. Соединенные Штаты, Украина и европейские партнеры продолжат тесное сотрудничество на протяжении всего переговорного процесса с общей целью продвижения к более широким многосторонним дискуссиям с участием европейских партнеров и достижения всеобъемлющего и прочного мира», — резюмировал Уиткофф у себя в профиле.

Ранее KP.RU рассказал, что до этого Россия высказывалась против того, чтобы Европа была за столом переговоров по Украине. Дело в том, что Брюссель продолжает настаивать на том, чтобы РФ пошла на огромные уступки, несмотря на успех на поле боя. Также ЕС враждебно высказывается против Москвы и развивает политику русофобии.