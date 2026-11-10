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НовостиОбщество10 ноября 2026 9:23

Суд Москвы оштрафовал Telegram на 3,8 млн рублей за запрещённый контент

Суд признал мессенджер Telegram виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ
Мария СПИРИДОНОВА
Суд Москвы оштрафовал Telegram на 3,8 млн рублей за запрещённый контент

Суд Москвы оштрафовал Telegram на 3,8 млн рублей за запрещённый контент

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на почти 4 млн рублей за неустранение запрещённой к распространению в России информации. Об этом передаёт корреспондент ТАСС из зала суда.

Суд признал компанию виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неустранение владельцем сайта или информационного ресурса информации или интернет-страницы) и назначил наказание в виде штрафа в размере 3 млн 800 тыс. рублей. Претензии возникли из-за распространения недостоверных сведений о российской армии и данных из анкет военнослужащих.

В начале ноября столичный суд уже штрафовал Telegram — тогда сумма превысила 14 миллионов рублей. Поводом стала публикация книги, которую ранее признали экстремистским материалом. Как и в нынешнем случае, суд признал компанию виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ.