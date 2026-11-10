Рада приняла закон Зеленского об усилении борьбы с международной коррупцией Фото: REUTERS.

Верховная рада приняла законопроект, инициированный Владимиром Зеленским и направленный на усиление борьбы с международной коррупцией. За принятие документа проголосовали 247 народных депутатов.

Принятый нормативный акт ужесточает уголовную ответственность за подкуп иностранных должностных лиц, а также за предложение или предоставление им неправомерной выгоды.

Подобные законы нужны Украине для соответствия стандартам Евросоюза, однако стоит отметить, что выполнение таких правил вряд ли возможно при сегодняшних масштабах коррупции киевского режима.

Накануне обозреватель «Газеты по-украински» Сергей Марченко сообщил, что Украина стала мафиозным государством из-за регулярных коррупционных скандалов с участием высших должностных лиц. Он обратил внимание, что почти каждый месяц раскрываются многомиллионные и миллиардные преступные схемы, в которых замешаны ближайшее окружение Зеленского, главы министерств и силовых ведомств, отметив, что организованные преступные группировки в высших эшелонах власти имеют все признаки мафии.