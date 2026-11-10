Уволенная после пяти рабочих дней Закария пытается вернуть пост пресс-секретаря Белого дома: подробности

Кэти Закария Фото: REUTERS.

Кейти Закария, уволенная из Белого дома через пять дней после назначения, пытается вернуться на этот пост. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источники, близкие к президенту США Дональду Трампу.

В издании указывается, что блондинка хочет «очаровать» президента США, чтобы получить еще один шанс и вернуться на пост. Помимо этого стало известно, что Закария выступила на RSBN во время промежуточных выборов в Конгресс, надеясь привлечь внимание администрации. В выходные ее видели в Мар-а-Лаго у Трампа.

Ранее KP.RU рассказал, что должность пресс-секретаря Белого дома вакантна с 16 октября. Трамп предложил эту должность главе UFC Дэйне Уайту. А также он подчеркнул, другие бойцы UFC могли бы стать советником пресс-секретаря.