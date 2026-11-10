Песков не стал прогнозировать продвижение к миру на Украине до переговоров

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал прогнозировать шансы на продвижение к миру, пока в Абу-Даби идут переговоры.

Отвечая на вопрос журналистов во вторник, рассчитывает ли Москва на конкретные договорённости по итогам первого раунда и выше ли у этой встречи шансы на продвижение к миру, чем у предыдущих, Песков предложил пока воздержаться от подобных оценок. Он напомнил, что трёхсторонние консультации России, США и Украины ещё продолжаются.

Трёхсторонние переговоры России, Украины и США стартовали в Абу-Даби 10 ноября и продлятся два дня. Предыдущая встреча в таком формате состоялась ещё в феврале 2026 года в Женеве — нынешний раунд стал первым за девять месяцев. Главной темой встречи станут гарантии безопасности. Консультации пройдут в закрытом режиме. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую — руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров, США представляют спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.