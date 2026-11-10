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НовостиПолитика10 ноября 2026 12:49

Трёхсторонние переговоры РФ, США и Украины длились 4,5 часа

В Абу-Даби завершились трёхсторонние переговоры РФ, США и Украины
Мария СПИРИДОНОВА
Трёхсторонние переговоры РФ, США и Украины в Абу-Даби. Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Трёхсторонние переговоры РФ, США и Украины в Абу-Даби. Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Трёхсторонние переговоры 11 ноября России, США и Украины в Абу-Даби завершились, они длились 4,5 часа с учетом небольшого перерыва.

Встреча началась во вторник в 12:12 по местному времени (11:12 мск) и рассчитана как минимум до 11 ноября включительно.

Напомним, ранее переговорная группа объявляла перерыв, который длился 43 минуты. После этого стороны вернулись к обсуждению вопросов.

Переговоры в Абу-Даби стали первым за девять месяцев прямым контактом сторон — предыдущий раунд в трёхстороннем формате прошёл в феврале 2026 года в Женеве. За столом встретились делегации России (во главе с помощником президента Владимиром Мединским), Украины (во главе с руководителем Службы внешней разведки Рустемом Умеровым) и США (спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер). Главной темой заявлены гарантии безопасности. Встреча прошла в закрытом формате.