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НовостиПроисшествия10 ноября 2026 9:56

Взрыв бомбы прогремел в Испании: один полицейский погиб и один человек ранен

Взрыв бомбы произошел в Испании, один человек погиб и один пострадал
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Взрыв бомбы произошел в Испании, один человек погиб и один пострадал

Взрыв бомбы произошел в Испании, один человек погиб и один пострадал

Фото: REUTERS.

В городе Овьедо на севере Испании один сотрудник Национальной полиции погиб и еще один получил тяжелые ранения в результате взрыва самодельного устройства. Трагический инцидент произошел в районе Вильяфрия на улице Рафаэля Уррусти.

По данным правоохранительных органов и издания El Pais, жертвой взрыва стал сотрудник спецподразделения Tedax, специализирующегося на обезвреживании взрывных устройств, а ранения получил полицейский-кинолог.

Взрыву предшествовал конфликт. Около 7:30 утра по местному времени женщина получила огнестрельное ранение. Спустя час на месте происшествия детонировал пакет со взрывчаткой, приведенный в действие местным жителем на почве бытового или межрайонного спора.

Национальная полиция немедленно оцепила район происшествия и развернула крупномасштабную операцию. На место взрыва прибыл мэр Овьедо Альфредо Кантели для координации действий с экстренными службами и выяснения всех деталей случившегося.

Днем ранее, 9 ноября, произошел взрыв на металлургическом комбинате в Измире. Причиной стал разлив жидкого металла после обрыва крана, упавшего в электродуговую печь.