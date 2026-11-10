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НовостиОбщество10 ноября 2026 10:07

Завершилась церемония прощания с артистом Каюровым

Актер скончался в возрасте 99 лет
Людмила МИТРОХИНА
Завершилась церемония прощания с артистом Каюровым Фото: Александра Конькова /Фотохроника ТАСС/

Завершилась церемония прощания с артистом Каюровым Фото: Александра Конькова /Фотохроника ТАСС/

Церемония прощания с Юрием Каюровым прошла в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве. Об этом передает корреспондент РИА Новости.

В пятницу родственники известного артиста сообщили о его смерти в возрасте 99 лет, вызванной естественными причинами.

Во вторник, в 10 часов утра по московскому времени, на Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с актером Леонидом Каюровым. У входа в траурный зал собрались многочисленные гости, среди которых были известные артисты Светлана Аманова и Василий Бочкарев, а также сын покойного.

Ранее KP.RU рассказал полную биографию артиста. Юрий Каюров родился 30 сентября 1927 года в Череповце. Окончил Ленинградский театральный институт им. Островского и 15 лет работал в Саратовском драматическом театре. Наиболее узнаваемая его роль — исполнение Ленина в фильме «В начале века».