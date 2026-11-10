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НовостиВ мире10 ноября 2026 10:09

Мужчина начал делать ремонт и разбогател: что было скрыто внутри стены дома

El Pais: испанец купил дом, снес стену и стал богаче на миллион евро
Авторы (2):
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Сергей ЧИКОВ
El Pais: испанец купил дом, снес стену и стал богаче на миллион евро

El Pais: испанец купил дом, снес стену и стал богаче на миллион евро

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Житель испанского города Убеда Хуан Франсиско Леон Катена во время ремонтных работ в историческом центре приобрел недвижимость, которая преподнесла ему необыкновенный сюрприз. Об этом пишет El Pais.

При попытке снести или разобрать одну из стен здания в старой части города мужчина обнаружил скрытый фасад старинной церкви и больницы Святого Георгия XIV века. Уникальное архитектурное полотно эпохи Возрождения шириной 15 и высотой 11 метров приписывается выдающемуся мастеру Андресу де Ванделвире.

Согласно Закону об историческом наследии Испании, случайная находка такого масштаба облагается вознаграждением. После долгих споров с властями Андалусии, пытавшимися оспорить выплату, суд встал на сторону собственника, оценив исторический объект более чем в миллион евро.

На прошлой неделе стала известна история рабочего, который случайно нашел клад драгоценных монет при чистке водостоков.