Офис генпрокурора Украины проверит причастность сотрудников к «крышеванию» колл-центров

Офис генпрокурора Украины начал внутренние проверки из-за дела колл-центров Фото: REUTERS.

Офис генерального прокурора Украины во вторник, 10 ноября, объявил о начале официального служебного расследования в отношении возможных связей своих сотрудников с теневыми схемами покровительства мошенническим колл-центрам. Поводом для проверки стали публикации в СМИ и материалы резонансной антикоррупционной операции.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, исполняющий обязанности генерального прокурора Антон Ковальский подписал приказ о проведении внутренних проверок по следам второго этапа масштабной операции «Карфаген».

«Основанием стали материалы медиамониторинга, в частности публикации о возможном содействии неустановленных должностных лиц органов прокуратуры в возврате имущества, изъятого по уголовным производствам относительно незаконной деятельности колл-центров и сети U420», — сказано в официальном сообщении.

В ходе проверки комиссия собирается выявить, использовали ли сотрудники служебное положение в корыстных целях или для давления на других должностных лиц.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о раскрытии крупной преступной организации из 12 человек, передававшей взятки высокопоставленным представителям силовых ведомств за покровительство нелегальному бизнесу.

Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов отметил, что обнародованные материалы являются лишь «верхушкой айсберга», а к незаконному покровительству мошенников могут быть причастны сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), полиции и офиса генерального прокурора.