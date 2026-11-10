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НовостиВ мире10 ноября 2026 10:38

В Венгрии попытались открыть глаза Европе: быстрого результата не будет

Мадьяр: ЕС не достигнет быстрой энергетической независимости
Людмила МИТРОХИНА
В Венгрии попытались открыть глаза Европе: быстрого результата не будет

В Венгрии попытались открыть глаза Европе: быстрого результата не будет

Фото: REUTERS.

Евросоюз не сможет быстро достичь энергетической независимости из-за длительного и сложного процесса. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время визита в Германию.

"Обретение Европой энергетической независимости — это не спринт, не забег на короткую дистанцию, а марафон", — резюмировал венгерский политик, выступая перед правительством.

Страны ЕС должны диверсифицировать маршруты и поставки нефти и газа для сохранения конкурентоспособности. Мадьяр предупредил, что зависимость от внешних источников и высоких цен на энергоносители угрожает экономике. Венгрия обещает сократить поставки российских нефти и газа к 2035 году, но пока зависит от них. Основные поставки идут по "Дружбе" и "Турецкому потоку".

Ранее KP.RU рассказал, что в Германии уже испытывают нехватку в объемах газа. При этом ситуация может ухудшиться. Если зимой температура упадет ниже нормы, то могут возникнуть сложности в обогреве домов.