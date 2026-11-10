Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье10 ноября 2026 10:51

Сидячая работа «отключает» ягодицы: врач объяснил, как вернуть мышцам тонус

Врач Гаврикин призвал делать планку и ягодичный мостик при сидячем образе жизни
Анастасия ПИГИНА
В первую очередь при сидячем образе жизни слабеют ягодичные мышцы.

В первую очередь при сидячем образе жизни слабеют ягодичные мышцы.

Фото: ИВАНОВА Диана.

Долгая работа за компьютером может ослабить ягодичные мышцы, мышцы живота и спины. При этом сгибатели бедра и мышцы шеи, наоборот, постоянно напряжены. Чтобы избежать дисбаланса и связанных с ним болей, важно регулярно вставать и делать короткую разминку, заявил врач-кинезиолог, мануальный терапевт Михаил Гаврикин. Об этом пишет Lenta.ru.

«Начните с ягодичного мостика и планки. Двигайтесь в течение дня. И помните: лучшая поза – это следующая поза. Не сидите неподвижно», – посоветовал эксперт.

По словам врача, в первую очередь при сидячем образе жизни слабеют ягодичные мышцы. Из-за этого таз хуже поддерживается, а нагрузка на поясницу и колени может увеличиваться. Также теряют тонус глубокие мышцы живота, которые помогают удерживать позвоночник, и разгибатели спины. Это может способствовать болям и сутулости.

В то же время сгибатели бедра из-за долгого сидения укорачиваются и тянут таз вперед, а мышцы верхней части спины и шеи постоянно удерживают голову во время работы за компьютером. Гаврикин посоветовал вставать каждые 45-50 минут и уделять разминке две-три минуты. Для этого подойдут приседания, упражнение «мертвый жук», движения «кошка - корова», растяжка сгибателей бедра и сведение лопаток.

Ранее фитнес-тренер Литовченко перечислила упражнения, которые помогают размяться в офисе, не вставая со стула.