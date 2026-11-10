ЦБ допустил начисление процентов на цифровые рубли: как может измениться валюта

ЦБ готов рассмотреть начисление процентов на счета в цифровых рублях Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Центробанк России изучает мировой опыт и допускает начисление процентов на счета в цифровых рублях. Об этом заявила зампред Банка России Зульфия Кахруманова, отвечая на вопросы сенаторов в Совете Федерации.

По словам зампреда ЦБ, изначально инструмент задумывался только для расчётов.

«Мы смотрим за мировыми тенденциями и буквально недавно подумали о том, что, может быть, имеет смысл как раз про начисление процентов на счета подумать», — сказала она.

Кахруманова также ответила на мнение, что граждане пока пользуются цифровым рублём в основном из любопытства, поскольку это невыгодно. Она пояснила, что кэшбэк традиционно является инструментом банков, и выразила надежду, что цифровой рубль изменит расклад: скидки начнут предлагать напрямую производители и торговые организации. По её прогнозу, на следующем этапе это пойдёт на пользу и людям.

Ранее сообщалось, что за первые два месяца массового внедрения цифрового рубля граждане и организации открыли более 300 тысяч кошельков. На 1 ноября счета на платформе оформили почти 290 тысяч физлиц и чуть менее 16 тысяч юрлиц, а за сентябрь и октябрь пользователи провели около 235 тысяч операций, чаще всего пополняя счета, оплачивая товары и услуги, переводя деньги и уплачивая налоги.