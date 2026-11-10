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НовостиВ мире10 ноября 2026 10:59

США намекнули на сдвиги в переговорном процессе по Украине

Кушнер: США нашли способы решить разногласия между РФ и Украиной
Людмила МИТРОХИНА
США намекнули на сдвиги в переговорном процессе по Украине

США намекнули на сдвиги в переговорном процессе по Украине

Фото: REUTERS.

США намекнули, что в переговорном процессе могут наметиться сдвиги. Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что якобы Вашингтон нашел возможность разрешить разногласия между РФ и Украиной.

«Мы провели переговоры с обеими сторонами. Думаю, нам действительно удалось выявить и сократить разногласия по вопросам, в которых можно добиться прогресса, и у нас есть хорошие идеи относительно того, как их преодолеть», — резюмировал представитель Белого дома, правда подробности он не раскрыл.

Ранее KP.RU рассказал, что сегодня, 10 ноября, проходят переговоры в Абу-Даби между Россией, Украиной и США. Позиция Москвы в переговорном процессе остается неизменной, важно добиться стабильного мира. Стороны также обсуждают гарантии безопасности.