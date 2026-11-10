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НовостиПолитика10 ноября 2026 10:58

Переговоры в Абу-Даби возобновились после небольшого перерыва

В Абу-Даби проходят трехсторонние переговоры по Украине
Сергей ГАПЧУК
Переговоры в Абу-Даби возобновились после небольшого перерыва Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Переговоры в Абу-Даби возобновились после небольшого перерыва Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Мирные переговоры России, США и Украины в Абу-Даби по урегулированию конфликта возобновились после небольшого перерыва. Об этом сообщил источник KP.RU в российской делегации.

По словам собеседника издания, встреча продолжается. Таким образом, перерыв в переговорном процессе продлился немногим больше 40 минут.

Как писал сайт KP.RU, 10 ноября в 13.00 по московскому времени встреча в трехстороннем формате по разрешению украинского кризиса была приостановлена на паузу.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что формат доклада российской делегации президенту РФ Владимиру Путину будет зависеть от хода переговоров в Абу-Даби.

Напомним, переговоры России, Украины и США стартовали в Абу-Даби 10 ноября и продлятся два дня. Предыдущая встреча прошла еще в феврале 2026 года в Женеве. Главной темой станут гарантии безопасности.