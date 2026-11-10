На Шри-Ланке погиб 30-летний турист из России. Фото: Akila Jayawardana/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На Шри-Ланке погиб 30-летний россиянин. Трагедия произошла во время купания в Индийском океане на пляже курортного города Бентота, сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, мужчина вошёл в воду, но уже через несколько секунд его накрыла мощная волна и понесла от берега. Позднее тело туриста выбросило на сушу.

По предварительным данным, погода в районе курорта в тот день была неблагоприятной. Специалисты заранее предупреждали об опасном волнении в океане.

Ранее в Турции скончался российский турист. 45-летний Олег Фидченко из Калининграда внезапно почувствовал себя плохо во время посещения хаммама. Сотрудники отеля вызвали скорую помощь, после чего туриста доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось.