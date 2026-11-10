Названы натуральные источники железа: что добавить в рацион

Если у человека есть заболевания желудочно-кишечного тракта, железо из пищи может усваиваться хуже. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Терапевт Валентина Волкова рассказала, какие продукты помогают восполнить запас железа и улучшить его усвоение. По словам врача, особенно полезны печень, говядина, рыба и морепродукты. Об этом пишет aif.ru.

«Чтобы усилить усвоение железа, с этими продуктами желательно упо¬треблять источники витамина C – сладкий перец, цитрусовые, квашеную капусту, чёрную смородину», – отметила врач.

По словам Волковой, железо бывает двух видов: гемовое и негемовое. Первое содержится в продуктах животного происхождения и усваивается значительно лучше. Из мяса, рыбы и морепродуктов организм получает от 15 до 35% железа, а из растительной пищи – только от 2 до 20%. При этом растительные продукты тоже полезны.

Некоторые продукты и напитки, напротив, мешают усвоению железа. Среди них чай, кофе, какао, красное вино, а также молоко и другие продукты с высоким содержанием кальция. Фитаты, которые есть в злаках, бобовых, орехах и семенах, тоже могут снижать усвоение микроэлемента. Если у человека есть заболевания желудочно-кишечного тракта, железо из пищи может усваиваться хуже.

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