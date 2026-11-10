Колокольцев: Преступность среди мигрантов сократилась в РФ на 40% в 2026 году Фото: Иван ВИСЛОВ.

Глава Министерства внутренних дел (МВД) России Владимир Колокольцев сообщил на заседании Совета Федерации, что уровень преступности среди мигрантов в стране уменьшился на 40% в текущем году.

«Иностранцами за 9 месяцев совершено более 20 тыс. преступлений, что на 40% меньше, чем годом ранее. При этом их доля в общем массиве противоправных деяний снизилась до 3,4%», - заявил министр.

За девять месяцев иностранцы совершили свыше 20% от общего числа преступлений. Важно отметить, что за этот период на 10% уменьшилось количество мигрантов, прибывших в Россию. В настоящее время в стране пребывает 6,5 млн человек из других государств.

Ранее KP.RU сообщил, что в России увеличены штрафы для мигрантов: за нарушение режима пребывания и правил въезда - 4-8 тыс. рублей, за незаконную работу - 4-9 тыс. рублей. Увеличено число оснований для выдворения мигрантов. С 2027 года в Санкт-Петербурге могут запретить им работать в сфере услуг и торговле.

15 октября 2025 года в России была принята новая Концепция миграционной политики, в рамках которой было принято множество мер, ужесточающих законы для мигрантов.