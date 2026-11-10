«Будто с рыбалки вытащили»: эксперт разгромила внешний вид украинских дипломатов в Абу-Даби

Эксперт по этикету Богачёва раскритиковала костюмы делегации Украины в Абу-Даби. Фото: Григорий Сысоев/РИА-Новости/Pool

Внешний вид представителей украинской делегации на переговорах в Абу-Даби не соответствовал общепринятым стандартам делового протокола. Такую оценку в беседе с Life.ru дала специалист по этикету и протоколу Екатерина Богачёва, проанализировав фотографии с прошедшей встречи.

По словам эксперта, ориентиром для официальных мероприятий высокого уровня является стиль «бизнес-бест», предполагающий классический темно-синий или темно-серый костюм, белоснежную рубашку и аккуратно подобранный галстук. Однако украинские дипломаты допустили ряд протокольных ошибок, выбрав черные костюмы и галстуки, что придало их образу сходство с униформой службы охраны, а также продемонстрировали плохую посадку одежды и небрежную небритость.

«В целом украинская делегация пыталась к нему приблизиться, но немного не получилось. С одной стороны — белая рубашка и костюм, но костюм должен быть тёмно-серым или тёмно-синим, а не черным», — отметила специалист.

Отдельное внимание эксперт обратила на наряд главы делегации Рустема Умерова, который появился на официальных переговорах в черной куртке полувоенного кроя.

«В таких обычно ездят на природу. Будто его с рыбалки вытащили, оторвали от важных дел. Это стиль сафари... Первый раз украинская делегация попыталась соблюсти дресс-код, но один все-таки решил выделиться», — пояснила собеседница издания.

По мнению Богачевой, попытка демонстративно подчеркнуть со стороны членов делегации пренебрежение к внешним формальным атрибутам играет против них самих, так как визуально диссонирует с деловым окружением и международными нормами.

Напомним, трехсторонняя встреча проходит 10-11 ноября. Как ранее сообщил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, в ОАЭ будут обсуждаться гарантии коллективной безопасности.