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НовостиПолитика10 ноября 2026 8:39

Появились первые фото трехсторонней встречи в Абу-Дабифото

Трехсторонние переговоры в ОАЭ посвящены урегулированию конфликта на Украине
Анна АДАМАЙТЕС
Появились первые фото трехсторонней встречи в Абу-Даби. Фото: Григорий Сысоев/РИА-Новости/Pool

Появились первые фото трехсторонней встречи в Абу-Даби. Фото: Григорий Сысоев/РИА-Новости/Pool

В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби начались трехсторонние переговоры Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки и Украины, посвященные мирному урегулированию. Появились первые кадры с места встречи представителей делегаций стран-участниц переговоров.

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби. Фото: Григорий Сысоев/РИА-Новости/Pool

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби. Фото: Григорий Сысоев/РИА-Новости/Pool

Напомним, встреча проходит 10-11 ноября, российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. Со стороны США в переговорах участвуют спецпредставитель президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее сообщал, что на трехсторонней встрече в ОАЭ будут обсуждаться гарантии коллективной безопасности.

Ранее стало известно, что в российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби вошли 11 человек. KP.RU выяснил, кто именно будет представлять Россию на встрече. Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби проходят в закрытом для журналистов режиме.