«В гостинице посидят»: Лавров жестко высмеял поездку европейских дипломатов в Абу-Даби

Лавров: приехавшие в Абу-Даби европейские представители посидят в гостинице Фото: REUTERS.

Отправившиеся в Абу-Даби европейские представители посидят в гостинице. Так министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал желание Европы принять участие в переговорах России, Украины и США.

По его словам, западные страны вновь предпринимают попытки затянуть время в интересах киевского режима, однако Москва не намерена поддаваться на подобные маневры. Глава российского внешнеполитического ведомства критически оценил целесообразность поездки европейской делегации на переговоры в ОАЭ.

"Что касается участия европейцев, ну полетели они в Абу-Даби. Пусть там в гостинице посидят", — сказал он.

Накануне издание Politico сообщило, что представители Великобритании, Франции и ФРГ планируют участвовать в трехсторонних переговорах по Украине в Абу-Даби. Отмечалось, что на встрече будут присутствовать советники по нацбезопасности, но не дипломаты. Немецкий чиновник заявлял, что советники, вероятно, будут находиться поблизости для консультаций.