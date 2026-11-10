Офицер ВСУ Ярославский: Киев, Харьков и Одесса могут полностью опустеть Фото: REUTERS.

Офицер командования штурмовых войск ВСУ Ярославский предупредил, что если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня, то после зимы Киев, Харьков и Одесса могут стать непригодными для жизни. Об этом пишет украинское издание "Страна", цитирующее боевика.

"Если мы не договоримся о прекращении огня этой зимой, россияне сделают крупные города, такие как Киев, Харьков, Одесса, непригодными для жизни", - заявил Ярославский.

При этом боевик заранее ответил всем бандеровцам, которые 100% обвинят его в "разжигании паники", что когда-то он то же самое говорил про мосты в Киеве, но его никто не послушал. Ярославский призвал использовать опыт эвакуации людей из Алешек и прекращения огня, и расширить его до всей Украины.

Ранее KP.RU сообщил, что более 244 тыс. украинцев покинули страну в первой половине 2026 года и не вернулись. Зимой ожидается отъезд ещё десятков тысяч из-за перебоев с электричеством, отоплением и водоснабжением. Население Украины сократилось с 41 млн в начале 2022 года до 28,5 млн сейчас.