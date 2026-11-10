Трихолог предупредила о последствиях прогулок без шапки зимой

Трихолог посоветовала подбирать средства для ухода с учетом типа волос. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Отказ от шапки в холодную погоду может повлиять не только на состояние кожи головы, но и на здоровье волос. Из-за холода кожа может стать более жирной и чувствительной, а волосяным луковицам будет сложнее нормально функционировать, предупредила трихолог Анна Альварес. Об этом пишет aif.ru.

«Кожа начинает еще больше жирнится, мы начинаем чаще ее очищать, но ситуация только продолжает ухудшаться. Еще одно возможное негативное последствие заключается в том, что начинает утолщаться кожный покров, он уплотняется, и новым волоскам сложнее пробиться через такой слой кожи», – пояснила специалист.

По словам Альварес, из-за уплотнения кожи новые волоски могут скручиваться под кожей. Чтобы справиться с такой проблемой, может потребоваться комплексный уход, в том числе пилинги и мезотерапия. При этом даже после изменения привычек коже понадобится время, чтобы восстановиться.

Трихолог посоветовала подбирать средства для ухода с учетом типа волос и не мыть голову слишком часто. Также она порекомендовала носить шапку, когда температура на улице опускается ниже нуля. Это поможет защитить кожу головы от воздействия холода и избежать возможных проблем.

Ранее трихолог объяснила, почему ежедневное мытье головы может навредить коже головы и нарушить ее защитный барьер.