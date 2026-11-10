Посольство РФ в Германии указало на пугающую ситуацию с советскими мемориалами

Посольство РФ: В Германии все чаще происходят осквернения советских мемориалов Фото: Посольство РФ

В Германии участились инциденты с осквернением советских мемориалов, подобных происшествию в немецком Ангермюнде. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Берлине.

"Обратили внимание, что подобные эксцессы в последнее время происходя все чаще", - подчеркнули в российской дипмиссии.

Как писал сайт KP.RU, в Ангермюнде вандалы повредили советский мемориал в парке Мира. В ночь на 5 ноября с сооружения сбили верхнюю часть с советской звездой, которая раскололась.

По данным портала rbb24, власти города осудили произошедшее и обратились в полицию. Размер ущерба на тот момент не был установлен, однако монумент планируют отреставрировать.

4 ноября в Нидерландах кладбище советских воинов в городе Лёсден дважды подверглось актам вандализма. На этом воинском мемориале покоятся 865 героев Красной армии.